Canikli: Amanos Tüneli onur projemiz olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Amanos Tüneli' projesine ilişkin, 'Bu muhteşem proje gerçekten bir onur projesi olacak ve 2,5 yılda tamamlayacağız' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Amanos Tüneli' projesine ilişkin, "Bu muhteşem proje gerçekten bir onur projesi olacak ve 2,5 yılda tamamlayacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Son Ekonomik Gelişmeler Işığında Hatay Buluşması' kapsamında İskenderun ilçesinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (İTSO) iş adamları ve yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Hatay ve bölgesi için hayati önem arz eden asrın projesi olan 'Amanos Tüneli' projesinin tamamlandığını, talimatlarının verildiğini şu an ihale aşamasında olduğunu kısa sürede yapılacağını ve 2,5 yılda tamamlanacağını söyledi. Bu müjde iş adamlarından ve yatırımcılardan yoğun alkış aldı.

Başbakan Yardımcısı Canikli Hatay ziyareti kapsamında İskenderun'da AK Parti ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından kent içinde Hatay Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve partililer ile birlikte yürüyerek iş adamlarıyla yapacağı İTSO'daki toplantıya geçti.

Ülkenin son zamanlarda zor günler yaşamakta, sosyal ve ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreden geçmekte olduğunu, yaşanan olaylardan sonra ülke ekonomisinin yara aldığının bilincinde olduklarını ifade eden İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, buna rağmen ülkenin her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

2016 itibariyle ihracatın 142 milyar dolar civarında, ithalatın ise yaklaşık 200 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, "Bu rakamlar ülkemizin potansiyelini tam manasıyla ortaya koymasa da, tüm negatif etkenlere rağmen, ne kadar güçlü ve sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzun önemli göstergeleri olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak bu hususta verilen devlet teşviklerini ivme ve destek kredilerini, SGK ve borç yapılandırılmalarını ve torba yasalarında yer alan birçok teşvikin de faydası olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Bu vesile ile esnaf tüccar ve sanayicilerimize sağlanan bu desteklere ilişkin İTSO ve şahsım adına özellikle şahsım ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve Sayın Milletvekillerimize teşekkürlerimi sunmak isterim. Hatay'daki OSB'lerin dolu olmaları sebebiyle yatırımcılar arazi bulmakta güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle bölgemizde girişimde bulunmak isteyen yatırımcıların büyük bir çoğunluğunu farklı illere yönelmektedir. Dolayısıyla bölgemize yatırım yapmak isteyen sektör yatırımcıları için yeni sanayi alanları yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Bölgemiz için son derece önemli olduğuna inandığımız, DOĞAKA tarafından hazırlanan Lojistik köy mastır planında yer alan Lojistik Köyün inşa edilmesi, İskenderun küçük sanayi sitesinin taşınması ve gıda sanayi toptan sanayi sitesinin inşası gibi çalışmalarının hayata geçirilmesi bölgemize oldukça katkı sağlayacaktır. Bölgemizin en önemli projeleri arasında yer alan Amanos Tüneli Projesi ile ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması ve Hassa OSB'nin yapımı ile entegre olacak şekilde planlanması da büyük önem arz etmektedir. Bölgemizdeki diğer OSB 'lerin kurulum çalışmalarının sürat kazanması yatırımcıların bölgemize yönelmesi açısından da oldukça önemlidir" dedi.



"YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR TL MALİYETİ VAR"

İş adamlarının merakla beklediği, Hatay ve bölgesi için hayati önem arz eden Asrın Projesi Amanos Tüneli proje çalışmalarının tamamlandığını, talimatlarının verildiğini ve şuan da ihale aşamasında olduğunu kısa sürede yapılacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu projenin Hatay ve İskenderun için çok önemli hayati proje olduğunu biliyoruz. İnşallah bu proje gerçekleştirildiğinde bu bölgeyi dünyanın en sayılı ticaret merkezlerinden birini yapacak. Tabi biz bunu da yapacağız diyoruz. Hiç kimse de yapacak mısınız yapmayacak mısınız diye sorgulamıyor. Çünkü biliyorlar yapacağımızı. Bugüne kadar hep yaptık. Yaklaşık 1,5 milyar TL maliyeti var. Bunun onda biri kadar veya yirmi de biri kadar bir proje için bir siyasetçi 2002 önce demiş olsaydı şunu yapacağız diye inanın dinleyenlerin yüzde 90 ve fazlası inanmazdı. Ama bugün hiç kimse sorgulamıyor. Yeter ki bir söz verin diyorlar. Başbakanımızdan hükümetimizden. Bu noktaya gelinmesi elbette güzel. Siyaset kurumuna da bu saygınlığı kazandırmış olması güzel bir nokta. Çünkü bugüne kadar Türkiye genelinde denilenin hepsi yapılmıştır. Sizin de diyebileceğiniz sözü verilip de bugüne kadar yapılmayan bir tek proje dahi yoktur. Biz hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Biz bu işi dert ediniyoruz gerçekten çalışıyoruz. Biz bu muhteşem projeyi gerçekten bir onur projesi olarak 2,5 yılda tamamlayacağız" dedi.

Toplantının sonunda İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye Kuran-ı Kerim ve rahlesini hediye etti.

(Mustafa Mert / İHA)