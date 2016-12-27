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Canik'e standardı yüksek konut
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Canik'e standardı yüksek konut

Samsun'un Canik ilçesinde Emlak Konut aracılığıyla 100 dönümlük alanda uygulanacak standardı yüksek konut projesinin temeli 2017'nin ilk çeyreğinde atılacak.

Samsun'un Canik ilçesinde Emlak Konut aracılığıyla 100 dönümlük alanda uygulanacak standardı yüksek konut projesinin temeli 2017'nin ilk çeyreğinde atılacak.

Kuzey Yıldızı, Mavi-Yeşil ve Güzel Evim, Mutlu Geleceğim projeleriyle dönüşümde öncü olan Canik Belediyesi, Yeni Mahalle'de bir büyük dönüşüm projesine daha imza atıyor. Toplam 100 dönümlük alanı kapsayan proje kapsamında, söz konusu alanda bulunan son bina da Canik Belediyesi ekiplerince yıkılarak, alan projenin uygulanmasına hazır hale getirildi. Proje alanında, anlaşma ve kamulaştırma yoluyla bugüne kadar 300 bina yıkılırken, Emlak Konut aracılığıyla uygulanacak projenin temelinin 2017'nin ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.

Temeli 2017'de atılıyor

Projeyi yakından takip eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Emlak Konut ile aracılığıyla uygulanacak proje üzerinde son revize çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Projemizin uygulanacağı alanda bugüne kadar 300 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Alandaki son binanın da yıkımı gerçekleştirildi. Artık iş projenin uygulama aşamasına geldi. Revize çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından inşallah 2017 yılının ilk çeyreğinde temelini atacağız. Yeni Mahalle'de hayata geçireceğimiz insan, çevre ve kalkınma odaklı marka projemiz, şehrimize prestij kazandıracak" dedi.

Lüks yaşam alanı

Yeni Mahalle'de uygulayacakları dönüşüm projesinin şehre iz bırakacağına vurgu yapan Başkan Genç, "Dönüşümü 'insan', 'çevre' ve 'kalkınma' olmak üzere üç temel alana odaklandık. Bu üç odak, şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güvenli ve vatandaşımızı daha mutlu hale getiriyor. Burada ortaya düzgün, güvenli ve lüks bir yaşam alanı çıkacak. Sosyal donatıların ve tesislerin olacağı, prestij iş yeri ve dükkanların yer alacağı bu projemiz, bu bölgenin yaşam standardını yükseltirken, şehrimizde ve Türkiye'de dönüşüme örnek olacaktır" diye konuştu.

Marka şehirler

Artık marka projeler çağında olunduğuna işaret eden Başkan Osman Genç, "Yeni Mahallemizdeki bu projemiz de marka projedir. Dolayısıyla marka şehirler, marka projelerle oluşur. Biz de marka projelerle şehrimizi gelir düzeyi yükselen, yaşama sevinci artan, yaşama arzusu kuvvetlenen insanlar için bir marka şehir haline getiriyoruz. İlçemizde 12 yılda uyguladığımız dönüşüm projelerini, kültür, eğitim, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri ile tamamlıyoruz. Canik'in geleceğini çocuklarımız için inşa ediyoruz. Yeni Mahallemizdeki çocuklarımız artık bütün sosyal donatıları olan modern bir yaşam alanında daha mutlu ve geleceğe güvenle bakan bir yaşam imkanına kavuşacak" ifadelerini kullandı.
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