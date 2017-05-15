Cani anne tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni doğmuş bebeğini poşete koyarak sokağa atan ve suçunu itiraf eden kadın tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni doğmuş bebeğini poşete koyarak sokağa atan ve suçunu itiraf eden kadın tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 11 Mayıs Perşembe günü, yeni doğmuş bebeği poşet içerisine koyarak boş bir araziye bırakan ve şüpheli olarak gözaltına alındıktan sonra bebeği doğurduğunu itiraf eden anne L.A çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili anne ile birlikte gözaltına alınan Y.A. ve T.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan anne L.A., sağlık kontrollerinin ardından Alaşehir Kadın Cezaevine gönderildi.



POŞET İÇERİSİNE KOYUP SOKAĞA BIRAKMIŞLARDI

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde Emrah Topmedir isimli vatandaş çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeğini fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir, bebeği Kula Devlet Hastanesine götürmüş, minik bebek Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

(Hasan Yiğen/İHA)