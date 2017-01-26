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Cani anne 3'üncü kez ifade değiştirdi
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Cani anne 3'üncü kez ifade değiştirdi

Eminönü'nde 40 günlük bebeğin denize atılmasına ilişkin gözaltına alınan anne ile dini nikahlı eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyette bebeği silahla öldüremeyince denize attığını, savcılıkta ise eşinin bebeği duvara çarparak öldürdüğünü iddia eden anne mahkemede yine ifade değiştirdi.

Eminönü'nde 40 günlük bebeğin denize atılmasına ilişkin gözaltına alınan anne ile dini nikahlı eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyette bebeği silahla öldüremeyince denize attığını, savcılıkta ise eşinin bebeği duvara çarparak öldürdüğünü iddia eden anne mahkemede yine ifade değiştirdi.
Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen anne Fatma K. ve dini nikahlı eşi baba Mustafa T. 'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu sona erdi. İstanbul Nöbetçi 11'inci Sulh Ceza Hakimliği, anne ve babanın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.
Emniyette bebeğine 3 el silah sıktığını, ölmeyince Eminönü iskelesinden attığını, savcılıkta ise eşinin sinirlenip bebeği duvara çarparak öldürdüğünü söyleyen anne Fatma K., Nöbetçi Hakimlik'te yine ifade değiştirip cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti.

İFADE VERDİKTEN SONRA AĞLADI
Anne Fatma K.'nın Nöbetçi Hakimlikteki ifadesinde, "Eski kocamı öldürecektim çünkü oğlumu bana göstermiyordu. Beni sokağa attığı için sinirlenmiştim. Şimdiki eşimden kuru sıkı silah aldım. Daha sonra bebeğime 3 el ateş ettim. Vücudunda kızarıklıklar oluştu. Eminönü iskelesinden denize attım" dediği belirtildi. Annenin mahkeme kapısında ağlaması dikkat çekti.

"O BENİM EVLADIM, ANNESİ ÖLDÜRDÜ"
Mustafa T.'nin ise suçlamaları reddederek mahkemede, "Ben bebeğimi seviyordum. Ona bakıyordum. Yeni işe girmiştim. İyi para kazanıyordum. Bebeğimi ben öldürmedim" dediği öğrenildi.
Tutuklama kararının ardından anne ve baba cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldı. Polis aracına bindirildiği sırada anne suskunluğunu korurken, Mustafa T., bebeği duvara çarptığı iddialarını reddederek, "O benim evladım. Annesi öldürdü" dedi.



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