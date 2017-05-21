Candan Erçetin Alanya'da hayranlarıyla buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Candan Erçetin, hayranlarıyla buluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Candan Erçetin, hayranlarıyla buluştu.

Festival programı kapsamında Alanya Belediyesi arkasında oluşturulan konser alanında dantel detayların olduğu beyaz sahne kostümüyle çıkan ve unutulmaz şarkısı 'Yalan' ile başlayan Candan Erçetin, ilk şarkının ardından hayranlarına seslenerek, " Çok çoşkulu ve çok güzel görünüyorsunuz. Öncelikle belirteyim. 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz" dedi.

Fişek gösterisinden dolayı kirlenen sahne için kısa bir ara veren Candan Erçetin görevlilerden sahneyi temizlemesini rica etti. Erçetin, daha sonra 'Olmaz' şarkısıyla konserine kaldığı yerden devam etti. Bu şarkının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Erçetin'e üzerinde portesi olan sukabağı ve Alanya Arkeoloji Müzesinde sergilenen ve bu yılki festivalin ana teması sevgiyi simgeleyen 'Sevgi Taşı'nın minyatürünü hediye verdi.

Hediyelerin ardından Alanya'da bir sosyal bir proje kapsamında Candan Erçetin ile tanışmak isteyen bir kız ve bir engelli erkek çocuğu sahneye getirerek Candan Erçetin'le tanıştırdı. Konseri engellilerinde seyrettiğini öğrenen Candan Erçetin, işaret diliyle sizleri çok seviyorum dedi. Daha sonra 'Onlar Yanlış Biliyor' adlı parçasını sahneye gelen işaret dili eğitmenleriyle beraber söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Candan Erçetin hayranlarından bolca alkış aldı. Festivalin 2'inci gününde Zara konseriyle devam edecek.

(Erdal Anak / İHA)