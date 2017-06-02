Canan Karatay'ın 'pide' tavsiyesine aldırmadılar

Kütahya'da vatandaşlar, Ramazan ayında fırınların önünde kuyruğa girerek sıcak pide alma geleneğini sürdürüyor. Vatandaşlar, Canan Karatay'ın Ramazan'da 'Avuç içi kadar pide yiyin' tavsiyesini yerinde bulmadıklarını ifade ettiler.

Kütahya'da vatandaşlar, Ramazan ayında fırınların önünde kuyruğa girerek sıcak pide alma geleneğini sürdürüyor. Vatandaşlar, Canan Karatay'ın Ramazan'da "Avuç içi kadar pide yiyin" tavsiyesini yerinde bulmadıklarını ifade ettiler.

Fırıncılar öğle saatlerinde ürettikleri pideleri bakkal ve marketlere sevk ederken, akşam iftar sofrasında sıcak pide yemek isteyenler ise, hem vakit geçirmek hem de pide almak için fırın önünde kuyruğa giriyorlar. Özellikle bol susamlı yumurtalı pideler sıcak sıcak iftarda yenilince Ramazan ayının vazgeçilmezi damaklardaki yerini alıyor.

Pide kuyruğunda bekleyenler, eski Ramazanlarla alakalı nostaljik hatıraları da sıradaki vatandaşlarla paylaşma imkanı bulduklarını belirtiyorlar.

Vatandaşlar, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan'da "Avuç içi kadar pide yiyin" tavsiyesini yerinde bulmadıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Ramazan'da pide yenir. Karatay'ın pideyi az yiyin tavsiyesini yerinde bulmuyoruz" dediler.

(Hüseyin Can Aksu / İHA)