Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Prof. Dr. Canan Karatay, 'Bal sıvı şekerdir' söyleminden dolayı kendisine tepki gösteren bal satıcılarına, 'Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bal sıvı şekerdir" söyleminden dolayı kendisine tepki gösteren bal satıcılarına, "Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın" dedi.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Yaşam Boyu Sağlık söyleşisi düzenlendi. Atakent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik Canan Karatay'ın besinler ve etkilerine yönelik hazırladığı slaytın gösterilmesiyle başladı. Karatay, şeker tüketiminin oluşturduğu sorunlara dikkat çekerken, ekmek yenmesi konusunda vatandaşları uyardı. Toplumda doğru bilinen birçok beslenme alışkanlığının aslında birçok hastalığın sebebi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, vatandaşları beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye davet etti. Karatay, katılımcıların sorularını da yanıtlarken ayrıca son günlerde "Bal sıvı şekerdir" söyleminden dolayı bal satıcılarından tepki görmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"İNSÜLİN YÜKSEKLİĞİ KANSER SEBEBİ YAPIYOR"
Unlardaki katkı maddeleri ve ekmek tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, "Ziraat ilaçları dediğimiz, böcek ilaçları kusura bakmayın bence böcek zehirleri onlar. Çok önemli bir detayı gözden kaçırıyoruz, tarlada buğdaylar tam toplanmadan önce buğday başaklarına ilave bir ilaç sıkılır ki o başaklar fazla ürün versinler diye. Topraktaki tarım zehirleri toprağın bütün minerallerini yok ediyor. Unda bir kere Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı var, bütün unlarda yüzde 10 katkı maddesinin içinde bromür var. Bromür en tehlikeli ağır maddedir, tabi ki kanser yapar. Halkı geleneksel ekmek diye kandırmayalım, son 50 yıl içinde piyasaya sürülen kimyasal dolu şeyler. 2013'de Mehdi Eker, ne dedi o zamanki Tarım Bakanı ekmeğe koyulacak 17 katkı maddesini yasaklıyorum. Ekmek tek başına buğday, o da zaten şekeri yükseltiyor, şeker yükseldiği için kanser sebebidir. İnsülin yüksekliği kanser sebebi yapıyor. Ekmek yemek şart değil, onun için ekmek yemeyin diyorum, ekmek hakiki bir besin değil" dedi.

"BAL ÜRETİCİLERİ KENDİ AÇILARINDAN HAKLI OLABİLİR, ONLAR TÜCCAR AMA BEN TÜCCAR DEĞİLİM"
Bal sıvı şekerdir açıklamasının bal satıcılarından tepki çekmesiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Karatay, "Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Yüzde 60 früktoz yüzde 40 glikoz vardır. Alkol gibi karaciğeri yağlandırır, tamam şifadır ama eski ballar kalmadı. Şimdi bana yine kızacaklar ama Çin'den bal aroması ithal ediliyor bu memlekete. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın. Bütün yağlar sadece palmiye yağı değil, işlem gördüğü zaman kanserojen hale dönüşür. Trans yağlar, kanserojendir, margarinlerin içi trans yağ doludur. Bütün dünyada artık çocukluk obezitesi problem. Çocuğa ne verirsen çocuk odur. Annelere, babalara buradan çok rica ediyorum çocukların 2-3 yaşlarında doğum günlerinde şekerli, gazlı içecek sunmayın çocuklara" dedi.

"HEM KOLAY OLDUĞUNU HEM HIZLI SONUÇ VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Canan Karatay'ın besinler hakkındaki önerilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Beslenme alışkanlıklarımızın kötü olduğunu düşünüyoruz tabi bu konu bir uzmanlık meselesi farklı şeyler söylenebilir. Ama Canan Karatay hocamızla beslenme alışkanlıklarımızla ilgili tekrar gözden geçirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ben Canan hocamızın ortaya koyduğu beslenme alışkanlıklarının çok sonuç vereceğini düşünüyorum. Hem kolay olduğunu hem hızlı sonuç vereceğini düşünüyorum" dedi.
(Harun Basat - Hasibe Karadağ / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan'ın eski başyaveri: 'Ben suçsuzum demiyorum'
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Artık Başbakan yok!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın toplantısında şok protesto!
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
'Türkiye'nin rejimle ilgili attığı bir adım yoktur'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
İpekyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Görmez, Kudüs'teki ezan yasağını değerlendirdi
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç ceza
Hatay'da bir astsubay ayralandı
Hatay'da bir astsubay ayralandı
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan öğrencilere 'Arda Turan' sözü
Bakan Çavuşoğlu'ndan öğrencilere 'Arda Turan' sözü
Otogaza zam geldi
Otogaza zam geldi
MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul etti
MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını kabul etti
İşte görüşmenin detayları
İşte görüşmenin detayları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English