Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Prof. Dr. Canan Karatay, 'Bal sıvı şekerdir' söyleminden dolayı kendisine tepki gösteren bal satıcılarına, 'Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Bal sıvı şekerdir" söyleminden dolayı kendisine tepki gösteren bal satıcılarına, "Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Yaşam Boyu Sağlık söyleşisi düzenlendi. Atakent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik Canan Karatay'ın besinler ve etkilerine yönelik hazırladığı slaytın gösterilmesiyle başladı. Karatay, şeker tüketiminin oluşturduğu sorunlara dikkat çekerken, ekmek yenmesi konusunda vatandaşları uyardı. Toplumda doğru bilinen birçok beslenme alışkanlığının aslında birçok hastalığın sebebi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, vatandaşları beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeye davet etti. Karatay, katılımcıların sorularını da yanıtlarken ayrıca son günlerde "Bal sıvı şekerdir" söyleminden dolayı bal satıcılarından tepki görmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.



"İNSÜLİN YÜKSEKLİĞİ KANSER SEBEBİ YAPIYOR"

Unlardaki katkı maddeleri ve ekmek tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, "Ziraat ilaçları dediğimiz, böcek ilaçları kusura bakmayın bence böcek zehirleri onlar. Çok önemli bir detayı gözden kaçırıyoruz, tarlada buğdaylar tam toplanmadan önce buğday başaklarına ilave bir ilaç sıkılır ki o başaklar fazla ürün versinler diye. Topraktaki tarım zehirleri toprağın bütün minerallerini yok ediyor. Unda bir kere Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı var, bütün unlarda yüzde 10 katkı maddesinin içinde bromür var. Bromür en tehlikeli ağır maddedir, tabi ki kanser yapar. Halkı geleneksel ekmek diye kandırmayalım, son 50 yıl içinde piyasaya sürülen kimyasal dolu şeyler. 2013'de Mehdi Eker, ne dedi o zamanki Tarım Bakanı ekmeğe koyulacak 17 katkı maddesini yasaklıyorum. Ekmek tek başına buğday, o da zaten şekeri yükseltiyor, şeker yükseldiği için kanser sebebidir. İnsülin yüksekliği kanser sebebi yapıyor. Ekmek yemek şart değil, onun için ekmek yemeyin diyorum, ekmek hakiki bir besin değil" dedi.



"BAL ÜRETİCİLERİ KENDİ AÇILARINDAN HAKLI OLABİLİR, ONLAR TÜCCAR AMA BEN TÜCCAR DEĞİLİM"

Bal sıvı şekerdir açıklamasının bal satıcılarından tepki çekmesiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Karatay, "Bal üreticileri kendi açılarından haklı olabilir, onlar tüccar ama ben tüccar değilim. Yüzde 60 früktoz yüzde 40 glikoz vardır. Alkol gibi karaciğeri yağlandırır, tamam şifadır ama eski ballar kalmadı. Şimdi bana yine kızacaklar ama Çin'den bal aroması ithal ediliyor bu memlekete. Onun sağladığı şifa zararından bin kat daha az, balcılar bana kızmasın. Bütün yağlar sadece palmiye yağı değil, işlem gördüğü zaman kanserojen hale dönüşür. Trans yağlar, kanserojendir, margarinlerin içi trans yağ doludur. Bütün dünyada artık çocukluk obezitesi problem. Çocuğa ne verirsen çocuk odur. Annelere, babalara buradan çok rica ediyorum çocukların 2-3 yaşlarında doğum günlerinde şekerli, gazlı içecek sunmayın çocuklara" dedi.



"HEM KOLAY OLDUĞUNU HEM HIZLI SONUÇ VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Canan Karatay'ın besinler hakkındaki önerilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Beslenme alışkanlıklarımızın kötü olduğunu düşünüyoruz tabi bu konu bir uzmanlık meselesi farklı şeyler söylenebilir. Ama Canan Karatay hocamızla beslenme alışkanlıklarımızla ilgili tekrar gözden geçirmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ben Canan hocamızın ortaya koyduğu beslenme alışkanlıklarının çok sonuç vereceğini düşünüyorum. Hem kolay olduğunu hem hızlı sonuç vereceğini düşünüyorum" dedi.

(Harun Basat - Hasibe Karadağ / İHA)