Çanakkale Savaşında kullanılan mermiler çalındı

Çanakkale Savaşında kullanılan ve Mecidiye Tabyalarının restorasyonu sırasında toprak altından çıkarılarak sergilenen 2 çuval mermi kovanı çalındı.

Çanakkale Savaşında kullanılan ve Mecidiye Tabyalarının restorasyonu sırasında toprak altından çıkarılarak sergilenen 2 çuval mermi kovanı çalındı.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah tabyasında bir bonette bulunan 9 bin mermi kovanının çalındığı anlaşıldı. Namazgah ve Mecidiye tabyalarında 2005 yılında yapılan restorasyon esnasında toprak altından çıkarılan yaklaşık 9 bin mermi kovanı bir bonete konulmuştu. Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermilerin çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapı İşleri Grup Başkanı ve sanat tarihçisi Gökhan Gümüşdağ, Eceabat Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Namazgah tabyasının 1 Mart 2017 tarihi itibariyle Alan Başkanlığı sorumluluğuna geçtiğini, olayın tabya kaymakamlığın kontrolündeyken gerçekleştiğini söyledi. Gümüşdağ, "Bu olay geçen yıl ekim ayında ortaya çıktı. Ama hırsızlığın ne zaman olduğu bilinmiyor. Tahkikat devam ediyor. Bölgede güvenlik kameraları olmadığı için jandarma ve Alan Başkanlığımızın araştırmaları devam ediyor" dedi.

(Murat Yüksel/İHA)