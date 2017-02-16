Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor. 16 Şubat tarihi itibariyle 3 şiddetin üzerinde 6 adet ve 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan artçı depremlere rağmen vatandaşların normal hayatlarına devam ettiği gözlendi. Bölge halkının artçı sarsıntılara karşı alışkanlık gösterdiği ve panik halinin yaşanmadığı gözleniyor. Son olarak ise 13.19 sıralarında Ayvacık ilçesi Gülpınar beldesi merkezli 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. (Emrah Elmas / İHA)
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