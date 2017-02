'Çanakkale Köprüsü, ülke ekonomisine güvenin göstergesi'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, ülke ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, ülke ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Çanakkale'de, ÇTSO Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz bir marka kent, stratejik olarak en özel illerden bir tanesi. Kara, hava, deniz aksına baktığımızda Marmara ile egenin buluştuğu özel bir yer. Bu özel yerde, turizmden, tarımdan, her alandan meseleye ekonomik, siyasi, ulaşım hangi alanda olursa olsun baktığımızda, en katma değer üretecek bakanlıklarımızın başında Ulaştırma Bakanlığımız geliyor. Ulaştırma Bakanımızı hemen her gördüğümüzde, Çanakkale'de yapacaklarını söylemesi, bizim için ayrı bir onur meselesi" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale'de yapılan yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra konuşan Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemini anlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bir çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Arslan, "Baktığımız ilk nokta bu: Biz dünya taşımacılığında ana koridor görevimizi yerine getiriyor muyuz? Onun için başladık, Edirne'den Kars'a kadar. 3 veya 4 tane koridor oluşturduk. Yine yetmez dedik, eğer Karadeniz'i Akdeniz'e bağlamazsak ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında ana koridorlar oluşturmazsak yine yarım kalır dedik. O anlamda da 18 tane koridor belirledik. Bu koridorlarda yapmaya çalıştığımız Karadeniz'le Akdeniz'i bölünmüş yollarla birbirine bağlamak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak ama aynı zamanda ülkemizin endüstrisini, sanayisini gelişmesinin olmazsa olmazı olan ulaşım ve erişimini sağlamak. Bunu yaptık da, Asya'dan gelen bütün yük hareketini, İstanbul üzerinden eğer Avrupa'ya gönderirseniz, adeta şişe ağzı gibi bir koridor oluşturmuş olursunuz. Bunun bilinciyle, o koridoru rahatlatmak için Marmaray projesini yaptık; Denizin altından demiryolu geçirmiş olduk. Avrasya'yı yaptık; hakeza denizin altından otomobil geçirdik. 3. Köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü otoyollarıyla birlikte doğu-batı aksındaki koridorun önemli bir halkası olarak yaptık. Yetmez dedik, Kocaeli'nin, İstanbul'un Ege'ye, Akdeniz'e inebilmesi lazım' dedik, onun için Osmangazi Köprüsü'nü ve beraberinde 384 kilometrelik otoyolu ki bağlantı yollarıyla 433 kilometre, onun süreçlerini başlattık" dedi..

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, bütün bunların tamamlayıcısı olacağını söyleyen Bakan Arslan, "Ancak şunu unutmadan, 'Trakya'yı Çanakkale üzerinden eğer Ege'ye, Batı Akdeniz'e bağlamazsak, işte o söylediğimiz büyük fotoğrafın önemli bir halkası eksik kalacak' dedik. Onun için de 1915 Çanakkale köprüsünü olmazsa olmaz olarak gördük. Bu ana fotoğrafın tamamlayıcısı olarak. 1915 tek başına anlamlı. Ancak yeni nesil, 1915'in ne olduğunu bilsin. Hatta dünya çapında bir proje yapıyorsanız, dünya bilsin, 'Ya bu projeye neden 1915 demişler?' Dönsün onu araştırsın diye daha başlarken 1915 ismini koyarak Çanakkale ile 1915'in dünyadaki yeni nesil de bilsin diye bu ismi koyduk. Bu isimle yetinmedik, yine cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'de açılması ve onunla uyumlu olması için de ayak açıklığı 2023 metre olan dünyanın 1 numaralı köprüsünü yapma kararı verdik. Ve yine memnuniyetle söylemek gerekir ki, bu köprüyle ilgili ihaleyi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 26 Ocak'ta tekliflerini aldık. Tekliflerini alırken ülkemiz ekonomisi ile ilgili ülkede bir algı oluşturulmak isteniyordu. Bir ülkenin ekonomisinin en iyi göstergesi, yurt dışındaki yatırımcının, finans kuruluşunun o ülkeye olan bakışı ve ilgisidir. 1915 Çanakkale köprüsü, 24 tane dünyanın en önemli firmasının şartname satın aldığı bir ihale oldu. 4 ayrı ortaklık girişimi ihalemize teklif verdi. Kore, Japonya, Çin, İtalya'dan 8 dünya çapında büyük firma teklif verdi. 7 tane ülkemizin sadece ülkemizde değil dünyada kendini ispatlamış firması da bu ortak girişimlerin içerisinde yer aldı, teklif verdiler. Bu tekliflerle birlikte, dünya çapında 13 finans kuruluşu, 'Evet ben Türkiye'nin ekonomisine, geleceğine, istikrarına güveniyorum' deyip, 'Biz bu köprünün finansını sağlarız' diye mektuplarını verdiler. Ve bu ülkeye olan güvenin bir göstergesi olarak, 10.5 milyar eski parayla 10.5 katrilyonluk köprü ve Malkara'ya kadar olan 101 kilometrelik otoyolun ihalesini yapmış olduk. 5.5 yıllık yapım süresi dahil, 16 yıl 2 ay 12 gün. Gerçekten çok iddialı bir süre. Ülkeye güvenin göstergesi olan bir süre. O yüzden memnuniyetimiz bu konuda had safhada. Biz, ülkenin hizmetinde olmaya çalışanlar olarak böyle bir hizmetin gerçekleştirilmiş olmasını, ecdad güzel bir laf bırakmış; İşe başlamak, işin yarısıdır. Biz işin yarısından fazlasını geride bıraktık. Artık sahada başladığımız çalışmaya 18 Mart'ta da inşallah bu köprünün temelini hep birlikte atacağız" diye konuştu.

Projenin hem ülke hem de Çanakkale ekonomisine kazandıracağını söyleyen Bakan Arslan, "Rabbim uğurlu etsin. Ancak Çanakkalelinin de Türkiye'nin de bir beklentisi var. Dünyanın en önemli projesini Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılından önce bitirmek zorundasınız. Zorundasınız, bunun ötesi yok. Bu proje Çanakkale'ye ne kazandıracak. Çanakkale'yi ilgilendiren kısmı bu olsa gerek. Avrupa'dan ülkemize gelen Ege'ye ve Batı Akdeniz'e hatta Batı ve İç Anadolu'ya bütün yük hareketi Çanakkale üzerinden olacak. Ve yine Ege'nin tersi, Batı Akdeniz ve Batı İç Anadolu'nun bütün yük hareketi, Çanakkale üzerinden Trakya'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek. Böyle olacak da ne olacak? Eğer erişim kolaysa, ulaşım kolaysa, o zaman o güzergah üzerinde, endüstrileşme, sanayileşme, ülkemize katma değer oluşturacak yatırımlar yapılır. Biz bunu kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarla birlikte, önemli bir konu olan istihdama ciddi bir destek sağlamış olacağız" dedi.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)