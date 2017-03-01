Çanakkale'de yoğun sis deniz ulaşımını etkiledi

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını etkiledi. Bazı feribot seferleri aksarken, araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını etkiledi. Bazı feribot seferleri aksarken, araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunlaştı. Çanakkale Boğazı'nda bazı feribot seferleri sis nedeniyle yapılamayınca, iskele önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Sisin etkisini yitirmesiyle seferler yeniden yapılmaya başlandı. Sis nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine de kapatıldı. Sis, karayolunda da ulaşımı güçleştirdi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle polis ekipleri, araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

(Murat Yüksel/İHA)