Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Virajı alamayan TIR devrilirken, sürücüsü de altında kalarak feci şekilde can verdi. Yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'dan yüklediği fındık kömürlerini İzmir istikametine götürmekte olan Nehar Özdemir (48) yönetimindeki 37 NC 988 plakalı tır, Küçükkuyu rampalarında virajı alamayarak devrildi. Devrilme sonucu bariyer ve araç arasında sıkışan sürücü Nehar Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Adem Bideci ise ağır yaralı olarak Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çanakkale - İzmir Karayoluna saçılan kömür torbaları sebebiyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Erdinç /İHA)