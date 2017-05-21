Çanakkale'de tatil dönüşü kuyruğu

3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale'de yakalaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale'de yakalaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, dönüş yolunda Çanakkale'de yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcamasının yanı sıra Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşunca bazı caddeleri şehiriçi trafiğine kapattı. Yeni Belediye Binası kavşağına kadar uzayan araç kuyruğu nedeniyle, İzmir istikametinden gelen araç sürücüleri, boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendirilmeye başlandı. Ayvacık Trafik Kontrol noktasındaki görevliler, araç kuyruğunun daha da uzamaması için seyir halindeki sürücülere boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerini önermeye başladı.

Kent merkezinde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. saat başı olan seferlerini saatsiz olarak devam ettirip, oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek çalışıyor.

(Murat Yüksel / İHA)