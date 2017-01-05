05.01.2017 12:20 Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde bulunan ve son balıkçı barınağı olan Küçükkuyu Balıkçı Barınağı'na Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme hizmetleri için idari binanın inşaatı tamamlandı. Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde bulunan ve son balıkçı barınağı olan Küçükkuyu Balıkçı Barınağı'na Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme hizmetleri için idari binanın inşaatı tamamlandı.



İzmir istikametine giden balık nakliye araçlarının kontrol ve denetimi, balıkçı barınağına giren gırgır trol ve diğer balıkçı gemilerinin av araç kontrolleri ile ürün kontrolleri Küçükkuyu Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme Noktası'nda yapılacak.



Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Ayvacık ilçesinde 2 binden fazla tarımsal destekleme dosyası bulunmakta ve bunlardan 4 yüz tanesi yani yani 20'si Küçükkuyu ve Adatepe, Yeşilyurt, Nusratlı, Arıklı, Bahçedere, Küçükçekme köylerimizde. Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme noktasında aynı zamanda devletimizin her yıl çiftçilerimize sunduğu tarımsal destekleme dosyalarının kabulü, kayıt işlemleri gibi bazı işlemler de gerçekleştirilebilecek. Yani buralarda yaşayan çiftçilerimiz Ayvacık'a gitmeksizin artık Küçükkuyu'da işlerini halledebilecek. Yine aynı zamanda özellikle yaz aylarında yoğun olan turistlere gıda güvenliği açısından daha iyi hizmet verebilmek için gıda mühendisleri görevlendirilecek. Su Ürünleri Kontrol ve Denetleme noktası Küçükkuyu'muza ve Ayvacık'a hayırlı olsun" dedi.

