Çanakkale'de son deprem şok etti büyüklüğü kaç?

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 5.2'lik depremden sonra 4.3 ve 4.2'lik sarsıntılar oldu.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İKİ AYRI DEPREM VE 120'NİN ÜSTÜNDE ARTÇI SARSINTI

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

ÇADIRKENTTE UYKUSUZ GECE

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi.

CAMİDE VE BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.