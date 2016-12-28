28.12.2016 14:36 Çanakkale'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları öne sürülen 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve Ağaköy'de 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne üye kazandırmak', 'propaganda yapmak' iddiasıyla 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

