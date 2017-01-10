10.01.2017 22:25 Çanakkale'de okullara kar tatili

Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.



Çanakkale'de 9 ilçede ilan edilen kar tatilinin kapsamı genişletildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozcaada ilçesi hariç tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "11/01/2017 Çarşamba günü Çanakkale il geneli (Bozcada hariç) Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 11/01/2017 Çarşamba günü bir gün idari izinlidir" denildi.

