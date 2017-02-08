Çanakkale'de okullar tatil mi valilikten flaş karar!

ÇANAKKALE'de valilikten yapılan açıklamaya göre okullar tatil edildi. Sürekli artçı sarsıntıların devam ettiği Çanakkale Ayvacık ilçesinde eğitime bir hafta ara verildi.

Ayvacık ve yakındaki köylerde meydana gelen deprem nedeniyle evleri yıkılan ve yakınları zarar gören öğrenciler için okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada "08-09-10 Şubat 2017 Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ayvacık ilçemizdeki okul ve kurumlarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

ÇOK SAYIDA EV HASAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından dün biri 5,2 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı bölgede evleri hasar gören ya da yıkılan vatandaşlar yaşamlarını çadır ve konteynerlerde sürdürüyor.

VALİLİK DEPREMİN AĞIR BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 Şubat'taki depremin ardından Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ederek, Valilik koordinasyonunda çalışmalara başladığı hatırlatıldı. Depremden bir gün sonra Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290 ağır hasarlı konut, 216 hafif hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 2 ağır hasarlı cami ve 40 ağır hasarlı ahır tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 101 adet konutta zarar tespit çalışmaları bitirilirken, 11 Şubat Cumartesi gününe kadar zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.

Depremde yaralanan 8 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 1'inin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde bekletildiği ifade edildi. Tarım İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde 15 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.