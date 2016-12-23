23.12.2016 12:44 Çanakkale'de 'nitelikli yağma' operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde, daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'nitelikli yağma' ve 'zorla senet imzalatma' suçlarına karıştıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Murat Yüksel/İHA)

