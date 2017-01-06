06.01.2017 18:30 Çanakkale'de mesai saatleri değişti

Çanakkale'de kamu kurumlarında mesai saatleri değişti. Çanakkale Valiliğinin kararına göre mesai sabah 08.30'da başlayıp akşam 17.30'da sona erecek. Çanakkale'de kamu kurumlarında mesai saatleri değişti. Çanakkale Valiliğinin kararına göre mesai sabah 08.30'da başlayıp akşam 17.30'da sona erecek.



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla yayınlanan genelgede, Çanakkale'deki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Edinilen bilgiye göre, sabah mesai saati başlangıcı 08.30 olarak belirlenirken öğle paydosu 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi. Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

