Çanakkale'de market soygunu kamerada

Çanakkale'de bir süpermarkette gerçekleşen silahlı soygun, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çanakkale'de bir süpermarkette gerçekleşen silahlı soygun, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çanakkale'de, bir süpermarket zincirinin Esenler Mahallesindeki şubesi, silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Soygun, marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, markete kar maskeleriyle giren 3 kişinin, market içerisindeki görevliyi silahla tehdit ederek kasaya getirdiği görülüyor. Ardından soygunculardan birisi önce kasayı boşaltmaya çalışıyor, uzun sürünce de kasayı alarak ayrılıyor. Elinde silah olan diğer soyguncu ve arkadaşı da hemen ardından marketten ayrılıyor. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 soyguncuyu, çalınan kasayla birlikte kısa sürede yakaladı.

(Gürkan Düzenli/İHA)