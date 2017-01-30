Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli rasathanesi verilerine göre, saat 09.56'da Ayvacık ilçesi Budaklar mevkinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

