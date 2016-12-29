29.12.2016 12:07 Çanakkale'de kar yağışı

Kar yağışı, Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkisini artırdı. İlçede okullar tatil edildi, tatilden habersiz ilçe merkezine gelen öğretmenler geriye dönemedi. Kar yağışı, Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkisini artırdı. İlçede okullar tatil edildi, tatilden habersiz ilçe merkezine gelen öğretmenler geriye dönemedi.



Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede tüm okullarda eğitime ara verildi. Sabah erken saatte il merkezinden ilçeye giden öğretmenler, tatil haberini aldı ancak geri dönemedi. İlçe çıkışında denetim yapan polis ekipleri, araçların zincirsiz olarak ilçeden çıkışına izin vermiyor. İlçe merkezinde de karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ekipleri ise yol kontrollerini sağlayarak sürücülere uyarılarda bulunuyor.

