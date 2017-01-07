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Çanakkale'de kar hayatı olumsuz etkiliyor
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Çanakkale'de kar hayatı olumsuz etkiliyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyu etkili olurken kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde trafik felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle bazı feribot seferleri iptal oldu. Çanakkale Boğazı, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İl genelinde 150'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyu etkili olurken kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde trafik felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle bazı feribot seferleri iptal oldu. Çanakkale Boğazı, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İl genelinde 150'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde biriken kar nedeniyle belediye ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinden itibaren tuzlama ve temizlik çalışması yaptı. İş yerini açan esnaflar ise kaldırımda oluşan buzlanma ve kar birikintilerini kendi imkanları ile temizleyeme çalıştı. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde trafik felç oldu. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü kentte, yollar buz pistine dönüştü. Kent merkezi ise adeta donma noktasına geldi.

Bayramiç-Çan karayolu ulaşıma açılmadı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün akşam saat 21.00'den itibaren trafiğe kapanan Bayramiç-Çan karayolu henüz ulaşıma açılamadı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramiç'e bağlı dağ köyleri ile ulaşım koptu. Belediye ekipleri, gece boyunca ve sabah saatlerinden itibaren belediye hoparlöründen anons yaparak vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Biga ilçesinde de devam eden kar yağışı gece boyunca etkisini arttırınca kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Biga'ya yakın köylerle yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın koptuğu öğrenildi. Diğer ilçelerde de kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, ekipler karayollarında aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

İl genelinde 150'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çanakkale-Kilitbahir seferleri iptal oldu

Kkar yağışı ve Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir seferleri iptal oldu. Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında olumsuz hava şartları ve karayollarının kardan dolayı kapalı olması sebebi ile seferlerin iki saatte Çanakkale'den tek saatlerde 09.00, 11.00, 13.00, Eceabat'tan çift saatlerde 10.00, 12.00 ve 14.00 olarak yapılacağını duyurdu. Lapseki-Gelibolu hattında olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımının aksamasından dolayı seferlerin karşılıklı olarak iki saatte bir yapıldığı belirtildi.

Çanakkale Boğazı yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsiz ile uyarıp hava durumu hakkında bilgi verdi. Yetkililer, yağışın durması ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açılacağını kaydetti.
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