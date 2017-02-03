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Çanakkale'de hayvan katliamı
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Çanakkale'de hayvan katliamı

Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi.

Çanakkale'de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla itlaf edildi.
Çeşitli mahallelerde çok sayıda sahipli ve sahipsiz kedi ile köpek, yüksek dozda tarım ilacı enjekte edilip cadde ve sokaklara bırakılan et parçalarını yiyerek zehirlendi. Sahipleri ve hayvanseverler tarafından veterinerlere yetiştirilen hayvanların büyük bölümü kurtarılırken, bazıları telef oldu. Bazı vatandaşların, hayvanların can çekişmesine şahitlik ettiği üzücü olay tepkiye sebep oldu. Hayvanseverlerin talebi üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde meydana gelen hayvan katliamına tepki gösteren hayvanseverler, zehirlenerek can veren hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Barış Karabaş isimli hayvansever, zehirli etten yiyen bir kedinin can çekişmesini cep telefonu kamerası ile kayda olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Video görüntüsü yürekleri burktu. Videoda, kedinin can çekişen hali yer alıyor. Kedinin can çekişmelerine üzüldüğü belli olan köpeğin de yanında beklemesi ve kediyle ilgilenmesi yürekleri dağladı.
Çanakkale Hayvanseverler Derneği (ÇHYD), BaroHayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. ÇHYD Başkanı Tuğçe Özçelik, yaşanan vahşet ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.
Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Daha önce de hayvan hakkı ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağımızı, fail veya faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna arz etmiştik. 2 Şubat 2017 tarihinde Çanakkale'mizin nerdeyse bütün mahallelerde aynı anda kedi ve köpekler vahşice itlaf edildi. Fail ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" denildi.
(Murat Yüksel/İHA)
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