22.12.2016 15:25 Çanakkale'de güvenlik tedbirleri artırıldı

Son günlerde yaşanan terör saldırılarının ardından Çanakkale'de polis ve jandarma ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarındaki arama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde yaşanan terör saldırılarının ardından Çanakkale'de polis ve jandarma ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarındaki arama noktalarında denetimler sıklaştırıldı.



Şehrin giriş çıkışlarında tedbir alan ekipler araçları didik didik ararken, aramalara detektör köpek de eşlik ediyor. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kuş uçurtmuyor. Polis ekipleri, sürücü ve yolcu kontrolü, üst ve araç araması yaparken, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli pointer cinsi 8 yaşındaki 'Vatoz' adlı detektör köpek patlayıcı madde kontrolü yapıyor.



Uygulama esnasında araçlardaki kişilerin GBT sorgusunun yapıldığı uygulamalar farklı noktalarda aralıklarla devam ediyor.

