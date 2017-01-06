06.01.2017 09:20 Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerinde yapılması planlanan seferler iptal edildi.

