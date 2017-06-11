Çanakkale'de Esat Kabaklı rüzgarı

Türk Halk Müziğinin usta ismi Esat Kabaklı, Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte sahne aldı.
Türk Halk Müziğinin usta ismi Esat Kabaklı, Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Çanakkale'ye Ramazan coşkusu hız kesmeden devam ediyor. GESTAŞ tarafından organize edilen etkinlikte Çanakkaleliler Türk Halk Müziğinin usta ismi Esat Kabaklı ile buluştu. İskele Meydanı'nda açılan oruçların ardından sahneye çıkan Esat Kabaklı, söylediği birbirinden güzel türküler ile vatandaşları mest etti. Konsere katılanlar Çanakkale türküleri de söyleyen sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkuyla devam eden konsere, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın da iştirak etmesi, İskele Meydanı'ndaki konserde coşkunun daha da artmasını sağladı. Çanakkalelilerin unutamayacakları bir Ramazan gecesi yaşadıkları konser, Milletvekili Turan'ın usta sanatçıya hediye takdim etmesiyle son buldu.
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