Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA

EGE Denizi'nde bugün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 07.17'de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.