Çanakkale'de 'Dana Ferhat' şaşkınlığı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişinin otomobilinin arka koltuğuna bindirdiği dana görenleri şaşkına çevirdi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir kişinin otomobilinin arka koltuğuna bindirdiği dana görenleri şaşkına çevirdi. Çan-Yenice karayolunun Çal Köyü rampasında ismi öğrenilemeyen bir kişinin, otomobilinin arka koltuğuna bindirdiği danayla trafikte ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Karayolunda seyahat halindeki diğer araçlardaki vatandaşlar arabanın arkasındaki danayı görünce fotoğraf çekerken, bu durum 2002'de Sivas'ta veterinere götürülmek için otomobile bindirilen 'Dana Ferhat' vakasını akıllara getirdi. (Utku Yaşar Cüce /İHA)
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