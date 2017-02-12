Çanakkale'de bir deprem daha! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi

ÇANAKKALE bir kez daha depremle sarsıldı. Ayvacık'ta sabah saatlerinden itibaren meydana gelen sarsıntılara akşam saatlerinde 5.3 şiddetinde yeni bir deprem eklendi. Sarsıntılar nedeniyle Tuzla, Bademli ve Yukarıköy'de bazı evlerde hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 ve 5,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin dışında Bursa, İzmir, Tekirdağ, Muğla, İstanbul gibi illerden de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 16.48'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.81 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48'de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden sonra bugün yaşanan deprem Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Saat 16.48'de yeniden 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşayan bölge sakinleri, panikle evlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşlar, artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede evlerine girmeye çekindiklerini dile getirdi. Vatandaşlar binalardan uzak açık alanlarda beklemeyi sürdürüyor.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, bölgede yaşayan insanların sürekli hasarlı yapılara girmemeleri konusunda uyarıldığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının sürdüren ekiplerin deprem bölgesinde bulunduğunu aktardı. Tavlı, henüz can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığını söyledi. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise Tuzla, Bademli ve Yukarıköy'de bazı evlerde hasar oluştuğu bilgisinin geldiğini, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiğini kaydetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, valilik internet sitesinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ta deprem etkinliğinin halen devam ettiği belirtilerek, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması açısından hasarlı yapıların kullanılmaması, içlerine girilmemesi ve uzak durulması önem arz etmektedir." uyarısında bulunuldu.

BUGÜN KADAR 749 SARSINTI OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi.

Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Çanakkale'de bugün saat 15.14'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.