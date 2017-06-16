Çanakkale'de 59 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 59 kaçak göçmen Ege Denizi'ne açılamadan jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlerle beraber bir insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 59 kaçak göçmen Ege Denizi'ne açılamadan jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlerle beraber bir insan kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Ayvacık'ın Behramkale Mahallesi Yeşil Liman sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Eritre, Mali ve İran uyruklu 59 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

