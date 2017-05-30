Çanakkale'de 32 kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı. Mültecileri adaya geçirmek isteyen iki insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 32 mülteci yakalandı. Mültecileri adaya geçirmek isteyen iki insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli köyü Acıdere mevkii sahilinde bir grup mülteci olduğunu tespit etti. Bölgede düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve İran uyruklu 32 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirildi.

Yakalanan iki insan kaçakçısı şüphelisi de adli makamlara sevk edilirken, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 bot, 1 bot motoru ile çok sayıda can yeleğine de el konuldu. Yakalanan mülteciler Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(İpek Güney / İHA)