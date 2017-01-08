08.01.2017 09:10 Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.



Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesinin ardından çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda yağış etkisini kaybetti. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, yağışın durması ve görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından boğazın tekrar gemi geçişlerine açıldığını kaydetti.

