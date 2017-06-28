Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu

Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi.

Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.

(Murat Yüksel /İHA)