Çanakkale beşik gibi sallanıyor! Ayvacık'ta 16 dakikada 8 deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 02.26'da Ayvacık Gülpınar açıklarında 4.0 ve bir dakika sonra Ayvacık Bademli açıklarında 4.9 şiddetinde iki büyük deprem kaydedildi. Çanakkale ve Balıkesir illerinde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. 16 dakika içinde bölgede 8 deprem kayıtlara geçti. Yaşanan depremler sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı yaşadıkları paniği mesajlarına yansıttı.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Beldesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 02.27'de meydana geldi. Yerin 7.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise Ege Denizi Bademli açıkları olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından saat 03.05'e kadar, en büyüğü 3.6, en küçüğü ise 1.6 arasında değişen, 10 artçı sarsıntı daha oldu.

DEPREMDE BAZI EVLER YIKILMIŞTI

Şubat ayında bölgede en büyüğü 5.5 olmak üzere çok sayıda deprem meydana gelmiş, başta Yukarıköy olmak üzere bazı köylerde evler yıkılmıştı. Beşik gibi sallanan bölgede, vatandaşlar için konteynır kent kurulmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Yeryüzünde her an çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir çok deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları tespit etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.