06.02.2017 15:55 Çanakkale beşik gibi !

Çanakkale art arda depremlerle sarsıldı. Çanakkale art arda depremlerle sarsıldı.

Ayvacık ilçesi merkezli depremlerin ilki saat 6.51'de, ikincisiyse 13.58'de meydana geldi. Sarsıntıların ikisinin de büyüklüğü 5,3 olarak ölçüldü. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntılar paniğe yol açarken, 4 kişi yaralandı. Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde bazı evler yıkılırken, bazı evlerde de hasar oluştu.



KIZILAY BÖLGEDE

Kızılay ekipleri, Yukarı köy ilkokulu bahçesinde, depremzede vatandaşlara yemek dağıttı. Köyün alt kısmında bulunan futbol sahasında ise çadırların kurulabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan, bölgede depremler devam ediyor. 100'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığı bölgede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar açık alanda depremi hissedince panik halinde kaçışmaya başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

(Gürkan Düzenli / İHA)

