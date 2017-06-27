Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden biri olan Can Bartu, yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Bartu, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
CAN BARTU KİMDİR ? 31 Ocak 1936 doğumlu olan Can Bartu, kariyerine Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. 6 kez basketbolda milli takım forması giyen Bartu, daha sonra sarı-lacivertli takımdaki kariyerine futbolcu olarak devam etti. A Milli Takım formasını 28 defa giyen Can Bartu, hem futbol hem de basketbol milli takım formasını giyen tek sporcu unvanına sahip.
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