Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden biri olan Can Bartu, yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Bartu, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.



CAN BARTU KİMDİR ?

31 Ocak 1936 doğumlu olan Can Bartu, kariyerine Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. 6 kez basketbolda milli takım forması giyen Bartu, daha sonra sarı-lacivertli takımdaki kariyerine futbolcu olarak devam etti. A Milli Takım formasını 28 defa giyen Can Bartu, hem futbol hem de basketbol milli takım formasını giyen tek sporcu unvanına sahip.