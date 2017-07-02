Can Bartu Tesisleri de hibrit çim sistemine geçiyor
Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nun ardından Can Bartu Tesisleri'nde de hibrit çim sistemine geçiyor.
Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nun ardından Can Bartu Tesisleri'nde de hibrit çim sistemine geçiyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hibrit çim sistemine geçiş işleminin tamamlanmasının ardından Can Bartu Tesisleri de hibrit çim sistemine geçiş kapsamında son aşama olan lif çakma işlemine geçildi. Tesislerin antrenman sahalarında öncelikle eski çim kaldırılmış, ardından yeni drenaj sisteminin döşendiği zemine lazerle mıcır ve kum serilmişti. Daha sonra çim ekimiyle birlikte sahalar çimlendi ve bu işlemden sonra da lif çakma işlemine başlandı. Tesislerde diğer sahaların bakımı da gerçekleştirildi. Üç gün sürecek çalışmaların ardından tesislerde hibrit çim sistemine geçiş çalışmaları sona erecek.
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