Can Bartu'dan iyi haber

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Türk sporunun önemli efsane isimlerinden Can Bartu, sabah saatlerinde kontrole gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 81 yaşındaki Bartu'nun önemli bir sağlık sorunu olmadığı, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda kontrol altında tutulduğu belirtildi. Hastaneden edinilen bilgiye göre Bartu'nun akşam saatlerinde taburcu edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da hastaneye giderek Can Bartu'yu ziyaret etti.