30.12.2016 12:08 Çan Anadolu Lisesi'nden Kızılay'a 79 ünite kan bağışı

Çanakkale'nin Çan Anadolu Lisesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler ve velileri ile okul personeli tarafından 79 ünite kan bağışında bulunuldu. Çanakkale'nin Çan Anadolu Lisesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler ve velileri ile okul personeli tarafından 79 ünite kan bağışında bulunuldu.



Türk Kızılayı Çan Şube Başkanı Mehmet Sönmez, okul binasında düzenlenen kampanyada Çanakkale Kan Bağış Merkezinden Dr. Fatih Atsay ve iki hemşireden oluşan bir ekibin görev yaptığını belirtti. Türk Kızılay'ı Çan Şube Başkanı Mehmet Sönmez, 2016 Yılında ilçemiz genelinde 1.698 ünite kan bağışı yapıldığını, kan bağışı kampanyalarına bağışta bulunanlara, katkı veren başta okullar olmak üzere herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

