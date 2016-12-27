27.12.2016 12:22 Çamur Atölyesi Projesi sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇDES Projesi kapsamında engellilere yönelik hazırlanan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle sürdürülen Çamur Atölyesi Kursu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi ile sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇDES Projesi kapsamında engellilere yönelik hazırlanan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle sürdürülen Çamur Atölyesi Kursu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.



14-29 yaş arası vatandaşların yararlandığı proje kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile çamura şekil verilerek unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliğin gelişmesine katkı sunuldu. Engellilere yönelik hazırlanan projeye, çömlekçilik sanatını öğrenmek isteyen engelsiz vatandaşların başvuruları da kabul edilirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Esentepe Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında oluşturulan atölyede verilen kursta 125 kişi eğitim gördü. 5 hafta süren kursta, atölye çalışmalarına Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümünden Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen, Yrd. Doç. Saadettin Aygün ve öğretim görevlisi Kamuran Ak katılarak kursiyerlerle birlikte oldu.



Proje kapsamında Devlet eski Bakanı Hasan Gemici moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Sonay Çevik, Yrd. Doç. Dr. Funda Kurak Açıcı, TMMOB ve İç Mimarlar Odası Başkanı Muhittin İnce, İzmir Balçova Belediyesi ve BM Engelli Hakları Masası'ndan Rıza Mutkilioğlu ve Sakatlar Derneği Trabzon Şube Başkanı Tayfun Serdar; engelli hakları, engellilerin sorunları ve çözümleri, evlerde engellilerin hareketlerini kolaylaştıracak, tasarım ve mobilya örnekleri ile Trabzon'da bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundu.

