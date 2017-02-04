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Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak ?
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Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak ?

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yıldırım televizyon kulesinin Ramazan Bayramı'ndan önce açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yıldırım televizyon kulesinin Ramazan Bayramı'ndan önce açılmasını hedeflediklerini söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Televizyon Kulesi İnşaatı'nda incelemelerde bulundu. Yıldırıma Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Televizyon Kulesi gördüğünüz gibi arkamızda yükselmeye devam ediyor. Bu gördüğünüz kule bu hale kolaylıkla gelmedi. Yerin altında 21 metre derinliğe kadar temel kazısı yapıldı ve beton temel atıldı. Kule beton yüksekliği 220 metre 50 santim. Onun üzerine bir de 145 metre çelik radyoların televizyonların konacağı anten var. Toplam 365 metre, 50 santim. Deniz seviyesinden ölçüldüğünde 583 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bugün itibariyle 220.5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamladık. Geriye 67.5 metre var. Onu da bir ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak" diye konuştu.

KULENİN ÖZELLİKLERİ
Kulenin özellikleri ile ilgili bilgiler de veren Yıldırım, "33 ve 34. Katlarda seyir terası var. İstanbullular veya gelen ziyaretçiler bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme imkanı bulacaklar. 39 ve 40. Katlarda da restoran kısımları var. Yaklaşık bu kule yıllık 4.5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Kule bittiği zaman arkadaşlar gerek Küçük Çamlıca'da, gerek Büyük Çamlıca'da gördüğünüz salkım saçak çelik antenler ortadan kalkacak ve büyük bir kısmı bu kulenin çelik kısmına yerleşecek. Geri kalanlar da Büyük Çamlıca'da bulunan TRT'ye ait kuleye yerleşecek. Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım televizyon kulesinin hizmete girmesiyle hem görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağına hem de sağlığa zararlı olan mevcut yapının sonlanacağına dikkat çekerek, "Her bir verici ayrı anten dikiyor. Dolayısıyla bu çirkinliği ortadan kaldıracağız. Radyasyon etkisini ortadan kaldıracak. Bu yapıyı kule üzerine daha yüksek bir noktaya yerleştireceğiz. Frekanslar yatay yayılır. Dolayısıyla tabana yakın yerlerde yerleşim varsa daha fazla zara verir. Ne kadar yukarı çıkarabilirseniz o kadar sağlıklı bir yayın elde ediyorsunuz. O bakımdan dünya şehri İstanbul'un geç kalmış bir projesi. Nihayet gerçeğe dönüşüyor. Çok yüksek bir yapı, dolayısıyla rüzgar yüklerine karşı hesabının kitabının iyi yapılması lazım. İki tane asansörü var. Ayrıca olağanüstü durumlarda da yangın merdivenleri mevcut. Gerekli emniyet tedbirleri gözetiliyor. Hayırlı uğurlu olsun" şekline konuştu.

NE ZAMAN AÇILACAK ?
Yıldırım gazetecilerin soruları üzerine Televizyon Kulesi'nin Ramazan Bayramı'ndan önce açılması için gece gündüz çalışıldığını vurgulayarak, "İnşallah aksilik yaşamayız, bayramla beraber burayı hizmete almış oluruz" dedi.
Başbakan Yıldırım bazı analog yayıncıların yer konusunda endişe duyduklarını da hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu konuda endişeye mahal yok. Burada yaklaşık olarak 125 vericiye hizmet verecek. TRT'nin kendi kulesi var. Orada da vericiler olacak. Yine de yetmezse İstanbul'u değişik yerlerinde 12 tane daha emisyon noktası var. Bu noktalara da verici yerleştirerek yayın yapabilecekler. Hiç kimse açıkta kalmayacak. Zaten sayısal yayına geçince 1 analog 6-8 arası bant aralığı olarak yayına tekabül ediyor".
(Metin Başar / İHA)
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