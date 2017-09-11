Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çamlıca Kulesi antenini bekliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çamlıca Kulesi antenini bekliyor

Yapımı tamamlandığında Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak olan Çamlıca televizyon kulesinin tamamlanması için sadece anten kısmı kaldı.

Yapımı tamamlandığında Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak olan Çamlıca televizyon kulesinin tamamlanması için sadece anten kısmı kaldı.
Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direklerinin kaldırılması ve sayısal yayına geçişi sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da yapımına başlanan tek anten kulesi çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalışmaların hızla devam ettiği ve kulenin betonarme yapısının bittiği görüldü. Yaklaşık 230 metre yükseklikte vinç sepeti ile çıkan işçilerin görüntüsü de nefes kesti.
Bittiğinde 369 metre yüksekliğe sahip olarak Paris'in en önemli simgesinden Eyfel Kulesi'nden daha yüksel olacak olan Çamlıca Tv Kulesi'nin betonarme kısmı bitti. Kulenin şu anda mevcut 221 metre yüksekliğine 168 metrelik çelik anten eklenip 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 369 metreye ulaşılacak. 16 parça anten, kulenin içinde birleştirilip kulenin asansör sistemi ile yukarı çekilecek. Çalışmalarda 9 adet anten parçası betonarme çekirdek içerisine alındı. 10. parçanın içeri alınma hazırlıkları ve geçiş bölgesindeki destek çaprazları montajının ise devam ettiği öğrenildi.

DENİZ SEVİYESİNDE 583 METRE YÜKSEKLİĞİ OLACAK
Kule bittiğinde ziyaretçilerin görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Yemek yemek isteyen ziyaretçiler ise 180 metre (Deniz seviyesinden 398 metre yüksekliğe çıkabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kulenin siluetinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken köprünün ayakları arasında yükseldiği görülüyor.
(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Bal peteğinde şaşırtan figür
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Bal peteğinde şaşırtan figür
Bal peteğinde şaşırtan figür
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
İstiklal Caddesi'ni fareler bastı
İstiklal Caddesi'ni fareler bastı
Genç kızdan kuruyemişçiye 'dedikodu' baskını
Genç kızdan kuruyemişçiye 'dedikodu' baskını
Trump kasırganın vurduğu Florida'ya gidiyor
Trump kasırganın vurduğu Florida'ya gidiyor
FETÖ'nün 92 sanıklı donanma davası başladı
FETÖ'nün 92 sanıklı donanma davası başladı
Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç dayak yedi
Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç dayak yedi
Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı
Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English