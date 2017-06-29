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Camiye giren hırsız sosyal medya sayesinde 4 saatte yakalandı
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Camiye giren hırsız sosyal medya sayesinde 4 saatte yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde camiye girerek bin TL para çalan hırsız, sosyal medya sayesinde 4 saatte yakalandı. İmamın paylaştığı fotoğrafları gören vatandaşların ihbarıyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde camiye girerek bin TL para çalan hırsız, sosyal medya sayesinde 4 saatte yakalandı. İmamın paylaştığı fotoğrafları gören vatandaşların ihbarıyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ilıca-Kumköy bölgesinde bulunan camiye öğle ve ikindi namazı arası imam Hasan Tekin evinde istirahat ettiği sırada imam odasının penceresini kırarak giren hırsız masanın çekmecesini de kırarak kasada bulunan bin TL'yi aldı. Daha sonra caminin içerisine giren hırsız, uzun süre inceleme yaptıktan sonra çelik kasayı açmak için uğraştı. Çelik kasayı yere yatırarak açmaya çalışan hırsız açmayı başaramayınca camiden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, HIRSIZI YAKALATTI
İkindi namazı için odasına gelen Ilıca-Kumköy Camii imamı masanın çekmecesinin kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Olayı kameralardan gören imam, durumu jandarmaya bildirdi. Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, ihbar üzerine güvenlik kamerasına net bir şekilde yansıyan hırsızın İ.Ç. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kimliği belirlenen hırsızın yakalanması için sivil ve resmi ekipler oluşturdu. Cami imamı Hasan Tekin de hırsızın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. Olayı gören vatandaşlar da görüntü ve zanlının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada şahsın fotoğrafını görüp jandarmayı arayan vatandaşların ihbarlarını değerlendiren ekipler, İ.Ç olduğu tespit edilen şahsı çalışmakta olduğu otelin lojmanında yatarken yakaladı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan İ.C., tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

"JANDARMANIN BAŞARILI ÇALIŞMASIYLA 4 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE YAKALANDI"
Öğle namazının ardından evine gittiğini belirten Kumköy Camii İmamı Hasan Tekin, "İkindi namazına geldiğimde bilgisayarın bulunduğu masanın çekmecesinin kırıldığını gördüm. Güvenlik kameralarını incelediğimizde bir kişinin camiye girerek hırsızlık yaptığını tespit ettik ve jandarmayı aradık. Jandarma gelerek gereken çalışmayı yaptı. İkindi-öğle arası milletin namaza gelip gittiği bir saatte hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın İ.C isimli vatandaş olduğunu, jandarmanın başarılı çalışmasıyla 4 saat gibi kısa bir sürede yakalandığını öğrendik. Kısa sürede bu olayın aydınlanmasını gerçekleştiren güvenlik güçlerimize teşekkür ederim. Güvenlik güçlerimizin bu çalışmalarından dolayı bir kere daha gururlandım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.
(Arif Kaplan/İHA)

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