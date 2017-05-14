Camiye 10 bin lira bağış hapisten kurtardı

Adana'da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerini darp ederek yaralayan taraflar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştı. Uzlaştırma sonucunda el sıkışan taraflar, bir camiye 10 bin lira bağış yaparak olayı tatlıya bağlayıp hapis cezası almaktan kurtuldu.

Adana'da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerini darp ederek yaralayan taraflar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştı. Uzlaştırma sonucunda el sıkışan taraflar, bir camiye 10 bin lira bağış yaparak olayı tatlıya bağlayıp hapis cezası almaktan kurtuldu.

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesinde geçtiğimiz 25 Ekim'de, esnaf Uğur Oral, Musa Bulut ile kuzeni İsmail Bulut'un iş yerinin önüne aracını park edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, Uğur Oral'ın babası Ali Oral da kavgaya karıştı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerini darp ederek yaraladı. Bunun üzerine polis merkezine giden şahıslar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dosya, 'Kasten Yaralama' suçunun 'uzlaşma' kapsamında olması nedeniyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Hatice Eryılmaz Özoğlu'na verildi.

Uzlaştırmacı Hatice Eryılmaz Özoğlu, şikayetçi Uğur Oral ve babası Ali Oral ile görüşüp, uzlaşma şartı ve talebini aldı. Baba oğul, kendileri için bir şey istemediklerini belirtip, şüphelilerin camiye bağış yanmaları halinde uzlaşacaklarını söyledi. Uzlaştırmacının görüştüğü şüpheliler de, talebi kabul edince, iki taraf el sıkışarak uzlaştı. Bunun üzerine Musa Bulut ile İsmail Bulut, Yüreğir Merkez Camiine 10 bin lira bağış yaparak, 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.

Yüreğir Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Bıyıklı, taraflar arasında yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanarak çözülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Camimiz Ramazan ayı bitimiyle yıkılıp yeniden yapılacak. Bağışlanan 10 bin lirayı da yeni camimizin inşaatında kullanacağız. Her iki tarafa teşekkür ediyoruz. Onların kavgası hayırlı bir işe vesile oldu" dedi.

