06.09.2017 21:38 Camını sildirmek istemeyen polisi öldüresiye dövdüler

Adana'da aracının camını sildirmek istemeyen polis, cam silen 2 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da aracının camını sildirmek istemeyen polis, cam silen 2 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Barajyolu Boğalar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baş polis Mustafa Ş. izin gününde ailesiyle evine giderken ve kırmızı ışıklarda bekledikleri sırada otomobilin camının 2 kişi silmek istedi. Camını sildirmek istemeyen polise, Soner S. (18) ve S.U. (16) adlı şahıslar silecek malzemesiyle vurmaya başladı. Kendini savunmak için araçtan inen polis, gençler tarafından sıkıştırılarak öldüresiye darp edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise gençlere adeta meydan dayağı çekti. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, iki şahıs gözaltına alındı. Yaralanan polis ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

