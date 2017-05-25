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Camilerde Ramazan temizliği
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Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği başlatıldı.

Camilerde Ramazan temizliği başlatıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesince, camilerde Ramazan temizliği başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın atandığı Kayapınar İlçe Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekipleri ve temizlik firması personelleri, camileri büyük bir titizlikle temizledi. Diclekent Mahallesi'nde bulunan Cebeli Nur Camisi'ndeki temizlik çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, camilerde dezenfekte çalışmaları başlattıklarını kaydederek, kimyasal madde kullanılmadan detaylı temizlik yapıldığını anlattı. Camilerin vakumlu su ile yakındığını belirten Kılıç, "İçerisindeki maddelerle halının tüm gözeneklerine giriyor aynı zamanda 15 dakika içerisinde de kuruyorlar. Camlar temizlenecek. Diğer yerleşkeler temizleniyor. Bunu bütün camilerimizde yapacağız. 42 caminin tamamını Ramazan öncesinde temizleyeceğiz ve gelen cemaatimize temiz, hijyenik bir ortamda hizmet sunulacak. Temizlik firması yetkilileri üç ayda bir temizlik yapılmasının yeterli olduğunu söylediler. Üç ayda bir de tüm camilerimizi temizleteceğiz. Mübarek ay öncesi hem cemaatimize hem de ilçemizde yaşayan insanlarımıza daha temiz, hijyenik ortamda hizmet verilmesini amaçlıyoruz" dedi.

"CEMAAT KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLİYORDU"
Bu hizmetin daha önce verilmediğine dikkat çeken Kılıç, "Cemaatimiz, cami görevlilerimiz kendi imanlarıyla temizliyordu fakat çok da hijyenik olmuyordu. Bundan sonra temmuz ayı içerisinde yapacağımız temizlik ihalesinin içerisine cami temizleme hükmünü de koyacağız şartnameye. Bu vakitten sonra camilerin temizliği de belediyemize ait olacak" diye konuştu.

"RAMAZAN'I DOLU DOLU GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"
Ramazan için belediye olarak iki ayrı noktada iftar çadırı kurduklarını anlatan Kılıç, "Ramazan ayı münasebetiyle iki ayrı noktada iftar çadırı kuruyoruz. Yaklaşık 5 bin ailemize ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara Ramazan kolileri dağıtımını başlattık. Ramazan ayı dolu geçirmeye çalışıyoruz. Camilerimizde ve ilçemizde yine Ramazan ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
(Ejder Ediz Işık / İHA)

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