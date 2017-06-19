Camiden çıkanlara kamyonlu saldırı: 10 ölü

Londra'da Finsbury Park Camisinden teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine bir kamyonla yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Londra'da Finsbury Park Camisinden teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine bir kamyonla yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Olayın yerel saatle 23.20'de yaşandığı belirtildi. Londra Metropolitan Polisi Finsbury istasyonu yakınındaki Seven Sisters yoluna polislerin ve ambulansların geldiği, bir helikopterin de havadan bölgeyi kontrol ettiği kaydedildi. Olayla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

