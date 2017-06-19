Camiden çıkanlara kamyonlu saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

Londra'da Finsbury Park Camisinden teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine bir kamyonla yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Londra'da Finsbury Park Camisinden teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine bir kamyonla yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Olayın yerel saatle 23.20'de yaşandığı belirtildi. Londra Metropolitan Polisi Finsbury istasyonu yakınındaki Seven Sisters yoluna polislerin ve ambulansların geldiği, bir helikopterin de havadan bölgeyi kontrol ettiği kaydedildi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahsın saldırgan olduğu açıkladı.

